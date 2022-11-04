Каррера: «Если бы я был Бакаевым, я бы не перешел в «Зенит»

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«Если бы я был Бакаевым, я бы не перешел в «Зенит», потому что, если я верю в себя, я не могу уйти!» — заявил Каррера.

Летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 17 матчах.

При этом в стартовом составе он выходил всего 3 раза, 2 из них – в Кубке России.

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