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    Каррера: «Если бы я был Бакаевым, я бы не перешел в «Зенит»

    Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

    «Если бы я был Бакаевым, я бы не перешел в «Зенит», потому что, если я верю в себя, я не могу уйти!» — заявил Каррера.

    • Летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
    • При этом в стартовом составе он выходил всего 3 раза, 2 из них – в Кубке России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1306

      Узб@гоеный 9 минут назад

      Поэтому ты физрук, никому не нужный, а Бокаев станет чемпионом. Гыгыгы

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