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  • Пономарев: «Зайнутдинов – собачка, которая может все испортить. Он балласт для ЦСКА»

Пономарев: «Зайнутдинов – собачка, которая может все испортить. Он балласт для ЦСКА»

3 ноября 2022, 13:45
4

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию об интересе «Аталанты» к Бахтиеру Зайнутдинову.

«Я слежу за Зайнутдиновым, но недоволен его игрой. Он ненадежный в обороне, много делает штрафных, он очень опасный для своих ворот. Играет нечисто. В Италии в общем-то футбол не очень чистый, но там даже иногда судей на поле не замечаешь, какой-никакой присутствует «fair play».

Он не для ЦСКА, армейцам нужно избавляться от Бахтиера, как сделали это в свое время с Ахметовым. Я говорил еще тогда, что от Ильзата нужно избавляться, что он балласт, могу сейчас такое же сказать по Зайнутдинову. Он игрок другого уровня, он собачка, которая может укусить и все испортить.

5-6 миллионов евро? Будет здорово, если пропадут», – сказал Пономарев.

  • Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года.
  • В его активе 5 голов и 4 ассиста в 67 матчах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Аталанта Зайнутдинов Бахтиер
Комментарии (4)
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MaxRnD
1667475008
Надо использовать парня на позиции хавбека, ибо защитник - это не основное его амплуа. В Ростове играл под нападающими и играл на отлично
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Чермындыр
1667476905
Баха в защите лучше Щенникова в разы играет, не говоря уже про атаку.
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gunstilzit
1667479604
5-6 миллионов евро? Будет здорово, если пропадут», – сказал Пономарев. Думаешь своруют?))))
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Bozigit
1667484088
Аталанта бы не интересовалось таким игроком
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