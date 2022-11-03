Пономарев: «Зайнутдинов – собачка, которая может все испортить. Он балласт для ЦСКА»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию об интересе «Аталанты» к Бахтиеру Зайнутдинову.

«Я слежу за Зайнутдиновым, но недоволен его игрой. Он ненадежный в обороне, много делает штрафных, он очень опасный для своих ворот. Играет нечисто. В Италии в общем-то футбол не очень чистый, но там даже иногда судей на поле не замечаешь, какой-никакой присутствует «fair play».

Он не для ЦСКА, армейцам нужно избавляться от Бахтиера, как сделали это в свое время с Ахметовым. Я говорил еще тогда, что от Ильзата нужно избавляться, что он балласт, могу сейчас такое же сказать по Зайнутдинову. Он игрок другого уровня, он собачка, которая может укусить и все испортить.

5-6 миллионов евро? Будет здорово, если пропадут», – сказал Пономарев.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года.

В его активе 5 голов и 4 ассиста в 67 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

Рыночная стоимость хавбека – 3,5 миллиона евро.

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