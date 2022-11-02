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    «Они такие же люди, у них есть яйца и член. Выйдите и разбейте их!». Чаушич рассказал, как Божович настраивал команду на «Зенит» и «Спартак»

    Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич рассказал, как главный тренер Миодраг Божович настраивал команду.

    – Миодраг Божович – очень эмоциональный тренер. Некоторые, например, вспоминали, что он любил шутить с игроками о сексе. Часто было?

    – Постоянно! На каждой тренировке по три-четыре таких шутки выдавал. Это было очень смешно. Всем нравилось слышать такое от тренера. Даже сложно выделить самую смешную, они все были весeлые. Вспомню, наверное, как он любил говорить перед матчами с «Зенитом», «Спартаком» и другими большими командами. Он собирал команду и начинал: «У них одна голова, две руки, две ноги, яйца и член. Они такие же люди, так что выйдите на поле и разбейте их!» Его слова снимали напряжение перед командой. Этот позитив, который всегда шeл от него, очень важен для команды.

    – Как у него сейчас дела? В последний год многие обратили внимание, что он стал внешне хуже выглядеть.

    – Да, стресс сказывался на нeм в последнем сезоне, но сейчас у него всe нормально. Мы иногда общаемся, знаю, что у Миодрага всe очень хорошо.

    • Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».
    • Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.
    • «Амкар» и «Ростов» Божовича доходили до финала Кубка России.

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    Источник: Metaratings

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