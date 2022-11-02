Колыванов назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов считает форварда «Спартака» Квинси Промеса лучшим в РПЛ в первом круге.
«У нас в чемпионате много хороших игроков. В этом году Александр Соболев показывает хорошую игру. Федор Чалов также забивает очень много голов. Но я могу сказать, что на данный момент Квинси – лучший игрок РПЛ», – считает тренер.
- Промес – лучший бомбардир сезона РПЛ (12 голов).
- Нидерландец выступает в турнире с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
Источник: Metaratings