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    Колыванов назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

    Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов считает форварда «Спартака» Квинси Промеса лучшим в РПЛ в первом круге.

    «У нас в чемпионате много хороших игроков. В этом году Александр Соболев показывает хорошую игру. Федор Чалов также забивает очень много голов. Но я могу сказать, что на данный момент Квинси – лучший игрок РПЛ», – считает тренер.

    • Промес – лучший бомбардир сезона РПЛ (12 голов).
    • Нидерландец выступает в турнире с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11811

      Алексей З 15 минут назад

      Игорь, своим выбором можешь закрыть дорогу на матч-тв.

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