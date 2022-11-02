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Колыванов назвал лучшего игрока первого круга РПЛ

2 ноября 2022, 08:21
2

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов считает форварда «Спартака» Квинси Промеса лучшим в РПЛ в первом круге.

«У нас в чемпионате много хороших игроков. В этом году Александр Соболев показывает хорошую игру. Федор Чалов также забивает очень много голов. Но я могу сказать, что на данный момент Квинси – лучший игрок РПЛ», – считает тренер.

  • Промес – лучший бомбардир сезона РПЛ (12 голов).
  • Нидерландец выступает в турнире с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. Вторая лига. Группа 2 Текстильщик Спартак Промес Квинси Колыванов Игорь
Комментарии (2)
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zigbert
1667375792
Удачи в Текстильщике Игорь!
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alefreddy
1667389008
это верно но и Соболев наравне
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