Умяров: «Ларин находится в очень плохих условиях. Три камеры поменял, чуть ли не на полу спал»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал об общении с осужденным за мошенничество экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным.

Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.

По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.

Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.

— Ты говорил, что писал письма Ларину. Получил обратную связь?

— Да.

— В каких он условиях?

— Говорит, что в очень плохих. Три камеры уже поменял. В двух условия были более-менее, в одной — вообще ужасно. Чуть ли не на полу спал. Но сейчас, говорят, стало получше.

— Есть понимание, как можно ему помочь?

— Мы помогаем, как можем. Связь держим. Ларин в основном про нас спрашивает, как дела.

— У него есть возможность узнавать результаты матчей?

— Да.