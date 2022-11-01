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    Умяров: «Ларин находится в очень плохих условиях. Три камеры поменял, чуть ли не на полу спал»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал об общении с осужденным за мошенничество экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным.

    • Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
    • Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.

    — Ты говорил, что писал письма Ларину. Получил обратную связь?

    — Да.

    — В каких он условиях?

    — Говорит, что в очень плохих. Три камеры уже поменял. В двух условия были более-менее, в одной — вообще ужасно. Чуть ли не на полу спал. Но сейчас, говорят, стало получше.

    — Есть понимание, как можно ему помочь?

    — Мы помогаем, как можем. Связь держим. Ларин в основном про нас спрашивает, как дела.

    — У него есть возможность узнавать результаты матчей?

    — Да.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11989

      BRO_football 1 час назад

      А ты чё думал? Тюрьма это вам не курорт!

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      Рейтинг: +16198

      Fusballer > BRO_football 1 час назад

      Да. Вот Кокорин, например, раньше был футболистом, а после тюряги стал мусор на пляжах собирать(((

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