Умяров: «Ларин находится в очень плохих условиях. Три камеры поменял, чуть ли не на полу спал»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал об общении с осужденным за мошенничество экс-директором «Чертаново» Николаем Лариным.
- Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
- По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
- Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.
— Ты говорил, что писал письма Ларину. Получил обратную связь?
— Да.
— В каких он условиях?
— Говорит, что в очень плохих. Три камеры уже поменял. В двух условия были более-менее, в одной — вообще ужасно. Чуть ли не на полу спал. Но сейчас, говорят, стало получше.
— Есть понимание, как можно ему помочь?
— Мы помогаем, как можем. Связь держим. Ларин в основном про нас спрашивает, как дела.
— У него есть возможность узнавать результаты матчей?
— Да.
Источник: Sport24