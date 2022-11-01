В «Зените» отреагировали на новости о возможном уходе Кассьерры

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Матео Кассьерры в «Сочи».
«Матео Кассьерра является игроком «Зенита», интенсивно восстанавливается после травмы.
Никаких вариантов перехода Матео в другие клубы, включая «Сочи», в «Зенит» не поступало, не рассматривалось и не рассматривается», — сказал Медведев.
- Летом «Зенит» купил колумбийца за 4,5 миллиона евро.
- Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
- Из-за травмы Кассьерра не играет с 8 октября.
Источник: «Спорт-Экспресс»