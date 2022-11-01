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    В «Зените» отреагировали на новости о возможном уходе Кассьерры

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Матео Кассьерры в «Сочи».

    «Матео Кассьерра является игроком «Зенита», интенсивно восстанавливается после травмы.

    Никаких вариантов перехода Матео в другие клубы, включая «Сочи», в «Зенит» не поступало, не рассматривалось и не рассматривается», — сказал Медведев.

    • Летом «Зенит» купил колумбийца за 4,5 миллиона евро.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
    • Из-за травмы Кассьерра не играет с 8 октября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17595

      Cleaner 49 минут назад

      ТАКТИКА у Зенита такая. СКУПИТЬ у конкурентов лучших игроков и посадить их на скамейку запасных. А чё, бабла то народного у Зенитушки немерено!..(((

      0
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      Рейтинг: +164

      Болотоход 58 минут назад

      Загубили лазурные игрока.

      1
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      Рейтинг: +70

      SuperPav11 1 час назад

      Очень неприятный типок этот Медведев

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