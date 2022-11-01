В «Зените» отреагировали на новости о возможном уходе Кассьерры

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Матео Кассьерры в «Сочи».

«Матео Кассьерра является игроком «Зенита», интенсивно восстанавливается после травмы.

Никаких вариантов перехода Матео в другие клубы, включая «Сочи», в «Зенит» не поступало, не рассматривалось и не рассматривается», — сказал Медведев.