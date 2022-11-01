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    Агент Кассьерры высказался о будущем игрока «Зенита» и рассказал, кто им интересуется

    Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о будущем своего клиента в клубе из Петербурга.

    «Я уверен, что Кассьерра продолжит выступать за «Зенит». Клуб приложил много усилий, чтобы заполучить его. В «Зените» им все довольны. Матео не везло в некоторых матчах, но он на одном уровне со сборной Колумбии. Именно поэтому мы выбрали «Зенит».

    Если Кассьерре и придется сменить клуб, то несколько заинтересованных сторон из Лиги чемпионов быстро заполучат его. К нему проявляют интерес в Турции, Сербии и Бельгии.

    Матео очень благодарен «Сочи», но сейчас его возвращение исключено», – заявил Петропулос.

    • Летом «Зенит» купил колумбийца за 4,5 миллиона евро.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
    • Из-за травмы Кассьерра не играет с 8 октября.

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    Источник: Sport24

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