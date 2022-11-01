Агент Кассьерры высказался о будущем игрока «Зенита» и рассказал, кто им интересуется

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о будущем своего клиента в клубе из Петербурга.
«Я уверен, что Кассьерра продолжит выступать за «Зенит». Клуб приложил много усилий, чтобы заполучить его. В «Зените» им все довольны. Матео не везло в некоторых матчах, но он на одном уровне со сборной Колумбии. Именно поэтому мы выбрали «Зенит».
Если Кассьерре и придется сменить клуб, то несколько заинтересованных сторон из Лиги чемпионов быстро заполучат его. К нему проявляют интерес в Турции, Сербии и Бельгии.
Матео очень благодарен «Сочи», но сейчас его возвращение исключено», – заявил Петропулос.
- Летом «Зенит» купил колумбийца за 4,5 миллиона евро.
- Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
- Из-за травмы Кассьерра не играет с 8 октября.
Источник: Sport24