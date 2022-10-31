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    «Паспорт РФ пришлось сдать». Экс-нападающий «Зенита» Зарицкий – о вызове в сборную Люксембурга

    Бывший футболист «Зенита» и молодежной сборной СССР Михаил Зарицкий рассказал, как оказался в национальной команде Люксембурга.

    «У руководства «Боруссии» были налажены хорошие связи с клубом «Авенир Бегген». До меня туда переехали три человека из Мeнхенгладбаха.

    Было ещe предложение от бывшего тренера из «Саарбрюккена», но я отказался. Возможно, зря. Всe-таки Бундеслига, хоть и вторая.

    В Люксембург заманила возможность сыграть в Кубке чемпионов. Я приехал, пообщался с президентом клуба и решил остаться. Считаю, это тоже было хорошее время.

    Платили хорошо – 8 тысяч евро в месяц... Плюс машина, бесплатное жильe, страховка. И у меня в Люксембурге всe получалось до травмы – много забивал, выиграл кучу трофеев, попал в сборную.

    Тренер сборной – теперь он глава федерации футбола – поторапливал: «Давай-давай». Сейчас уже можно иметь два гражданства, России и Люксембурга, а тогда нельзя было.

    Паспорт РФ пришлось сдать. Хотел восстановить – не получилось. А пошлину за вступление в подданство заплатила Федерация футбола Люксембурга. Я как раз женился на местной женщине, и это ускорило процедуру.

    Повезло ещe, что некоторые сотрудники «Авенира» параллельно работали в министерстве внутренних дел. Мой друг и помощник семь лет стоял в очереди за новым паспортом. А я с 1998 года люксембуржец», – сказал Зарицкий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    31.10.2022 23:23
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