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    «Проседание чувствуется». Хохлов – об уровне РПЛ

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что российская Премьер-лига деградирует.

    – Готовы сравнить нынешний чемпионат России с тем, что был до международной изоляции?

    – Уровень упал. Насколько, тяжело сравнить, поскольку варимся в собственном соку, но проседание чувствуется.

    – Многим казалось, что после отстранения от международных соревнований наши футболисты рванут за рубеж. Но не сказать, что поток особо мощный. Не нужны или дома неплохо кормят?

    – Думаю, комплекс причин. И спрос не очень большой, и зарплаты в России завышенные, не каждый европейский клуб готов столько платить.

    Общался с людьми, которые в теме: единицы из наших могли бы на что‑то рассчитывать за границей, но с учетом политической ситуации мало кто рискнет пригласить игрока с российским паспортом.

    При прочих равных предпочтение отдадут европейцу или латиноамериканцу.

    • Помимо «Динамо», Хохлов возглавлял «Кубань» и «Ротор».
    • В ноябре 2021 года его уволили из волгоградского клуба.

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    Источник: «Матч ТВ»

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