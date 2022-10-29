«Проседание чувствуется». Хохлов – об уровне РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов считает, что российская Премьер-лига деградирует.

– Готовы сравнить нынешний чемпионат России с тем, что был до международной изоляции?

– Уровень упал. Насколько, тяжело сравнить, поскольку варимся в собственном соку, но проседание чувствуется.

– Многим казалось, что после отстранения от международных соревнований наши футболисты рванут за рубеж. Но не сказать, что поток особо мощный. Не нужны или дома неплохо кормят?

– Думаю, комплекс причин. И спрос не очень большой, и зарплаты в России завышенные, не каждый европейский клуб готов столько платить.

Общался с людьми, которые в теме: единицы из наших могли бы на что‑то рассчитывать за границей, но с учетом политической ситуации мало кто рискнет пригласить игрока с российским паспортом.

При прочих равных предпочтение отдадут европейцу или латиноамериканцу.