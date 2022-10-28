Первая лига. «Шинник» в меньшинстве победил «Арсенал» Кононова. Евсеева удалили за празднование решающего гола

«Шинник» в 16-м туре Первой лиги оказался сильнее тульского «Арсенала». Решающий гол забил Дмитрий Самойлов.
Это шестая подряд победа «Шинника» на своем поле.
Весь второй тайм «Шинник» провел в меньшинстве. После празднования второго гола красную карточку получил и главный тренер ярославцев Вадим Евсеев.
«Шинник» идет в таблице седьмым – в двух очках от зоны переходных матчей. «Арсенал» имеет на очко больше и занимает шестую строчку.
Россия. Первая лига. 16-й тур
Шинник (Ярославль) – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Грузнов, 13; 1:1 – Панченко, 63; 2:1 – Самойлов, 79.
Удаления: Семенов, 45+4 – нет.
Источник: Бомбардир.ру