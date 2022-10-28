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    Первая лига. «Шинник» в меньшинстве победил «Арсенал» Кононова. Евсеева удалили за празднование решающего гола

    «Шинник» в 16-м туре Первой лиги оказался сильнее тульского «Арсенала». Решающий гол забил Дмитрий Самойлов.

    Это шестая подряд победа «Шинника» на своем поле.

    Весь второй тайм «Шинник» провел в меньшинстве. После празднования второго гола красную карточку получил и главный тренер ярославцев Вадим Евсеев.

    «Шинник» идет в таблице седьмым – в двух очках от зоны переходных матчей. «Арсенал» имеет на очко больше и занимает шестую строчку.

    Россия. Первая лига. 16-й тур

    Шинник (Ярославль) – Арсенал (Тула) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Грузнов, 13; 1:1 – Панченко, 63; 2:1 – Самойлов, 79.

    Удаления: Семенов, 45+4 – нет.

    Календарь Первой лиги

    Турнирная таблица Первой лиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +499

      7:1 20 секунд назад

      гол самойлова вообще украшение

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      Рейтинг: +499

      7:1 54 секунды назад

      мля, серьёзно? один из немногих официальных матчей за сегодня не заслуживает попасть в главные? зато всякого г*внища в главные запихнули, типа федотова или бредятину про сычевого. какие же вы днари, пздц. скатились окончательно.

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