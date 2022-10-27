«В очередной раз взорвался и наговорил лишнего». Стало известно, почему Урунов ушел из «Урала»

Инсайдер Иван Карпов подтвердил, что причиной ухода полузащитника Остона Урунова из «Урала» стал конфликт с главным тренером Виктором Гончаренко.

«Урунова готовили к выходу в матче с «Химками», но перед игрой тактика поменялась и Гончаренко принял решение оставить футболиста на скамейке.

Это привело к тому, что Урунов в очередной раз взорвался и наговорил лишнего. В следующих матчах с «Ростовом» и «Крыльями» он уже не попал даже в заявку, а затем последовала клубная новость о разрыве договора с игроком», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.