Стало известно, почему «Вест Хэм» не доплатил ЦСКА 9 миллионов за Влашича

С ВОЛКАМИ ЖИТЬ --- ПО ВОЛЧЬИ ВЫТЬ.
Надежды практически нет, но что то делать надо иначе сволочи совсем оборзеют,
«Вест Хэм» не рассчитался с ЦСКА за трансфер полузащитника Николы Влашича из-за британских санкций против России.
Лондонский клуб до сих пор не доплатил за игрока 9 миллионов евро.
При этом «Вест Хэм» намерен и в дальнейшем придерживаться политики государства.
В то же время москвичи готовят обращение в ФИФА из-за задолженности.
- В 2021 году ЦСКА продал хорвата в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро.
- Прошедшим летом клуб АПЛ отдал Влашича в аренду «Торино».