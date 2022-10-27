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    Стало известно, почему «Вест Хэм» не доплатил ЦСКА 9 миллионов за Влашича

    «Вест Хэм» не рассчитался с ЦСКА за трансфер полузащитника Николы Влашича из-за британских санкций против России.

    Лондонский клуб до сих пор не доплатил за игрока 9 миллионов евро.

    При этом «Вест Хэм» намерен и в дальнейшем придерживаться политики государства.

    В то же время москвичи готовят обращение в ФИФА из-за задолженности.

    • В 2021 году ЦСКА продал хорвата в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро.
    • Прошедшим летом клуб АПЛ отдал Влашича в аренду «Торино».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1002

      OOOVVV. 21 минуту назад

      С ВОЛКАМИ ЖИТЬ --- ПО ВОЛЧЬИ ВЫТЬ.
      Надежды практически нет, но что то делать надо иначе сволочи совсем оборзеют,

      1
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      Рейтинг: +79

      dragoff 1 час назад

      Ну, жулики и лицемеры, разве это новость...

      0
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      Рейтинг: +15998

      Fusballer 1 час назад

      Тридварасы.

      0
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      Рейтинг: +327

      Таврида 2 часа назад

      Джентльмены всегда играют по правилам. Если же джентльмен перестает выигрывать по правилам, то он просто меняет правила.

      2
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      Рейтинг: +26395

      JTherry > Таврида 1 час назад

      "...он просто меняет правила..."
      ...в свою пользу...

      0
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