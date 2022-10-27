Стало известно, почему «Вест Хэм» не доплатил ЦСКА 9 миллионов за Влашича

«Вест Хэм» не рассчитался с ЦСКА за трансфер полузащитника Николы Влашича из-за британских санкций против России.

Лондонский клуб до сих пор не доплатил за игрока 9 миллионов евро.

При этом «Вест Хэм» намерен и в дальнейшем придерживаться политики государства.

В то же время москвичи готовят обращение в ФИФА из-за задолженности.