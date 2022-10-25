ЦСКА обратится в ФИФА из-за долга «Вест Хэма» за трансфер Влашича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил намерение клуба пожаловаться на «Вест Хэм» в ФИФА.

«Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен нам серьезную сумму за трансфер Николы Влашича.

Мы предложили значительное количество вариантов решения проблемы и старались учитывать интересы всех сторон, однако наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию.

На данный момент мы исчерпали все возможности для досудебного урегулирования и будем вынуждены направить заявление в ФИФА, инициировав рассмотрение дела о неисполнении «Вест Хэмом» своих обязательств», – сказал Брейдо.