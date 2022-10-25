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    ЦСКА обратится в ФИФА из-за долга «Вест Хэма» за трансфер Влашича

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил намерение клуба пожаловаться на «Вест Хэм» в ФИФА.

    «Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен нам серьезную сумму за трансфер Николы Влашича.

    Мы предложили значительное количество вариантов решения проблемы и старались учитывать интересы всех сторон, однако наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию.

    На данный момент мы исчерпали все возможности для досудебного урегулирования и будем вынуждены направить заявление в ФИФА, инициировав рассмотрение дела о неисполнении «Вест Хэмом» своих обязательств», – сказал Брейдо.

    • В 2021 году ЦСКА продал хорвата в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро.
    • Лондонцы должны за эту сделку еще порядка 9 миллионов евро.
    • Прошедшим летом клуб АПЛ отдал Влашича в аренду «Торино».

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    Источник: ТАСС

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