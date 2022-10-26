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    Лига чемпионов. «Атлетико» и «Байер» сыграли вничью (2:2) и лишились шансов на плей-офф. Мадридцы на 98-й минуте не реализовали пенальти

    «Атлетико» и «Байер» сыграли вничью в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. У мадридцев голом и ассистом отметился Янник Карраско.

    Именно Карраско на 90+8 минуте не реализовал пенальти.

    У «Байера» в запасе был российский вратарь Андрей Лунев.

    Обе команды лишились шансов на плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре решится, кто из них получит путевку в Лигу Европы.

    Лига чемпионов. Группа В. 5-й тур

    Атлетико (Испания) – Байер (Германия) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Диаби, 9; 1:1 – Карраско, 22; 1:2 – Хадсон-Одои, 29; 2:2 – де Пауль, 50.

    Нереализованные пенальти: Карраско, 90+8 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2022 23:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8038

      vladik12 1 час назад

      Это просто срыв башни, а не концовка.

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      Рейтинг: +222

      Ill Ich 1 час назад

      Надо полагать, что это первый случай в истории футбола, когда команда могла изменить счёт на табло (в свою пользу) уже после финального свистка, забив пенальти, определённый с помощью ВАР. Такая драма вряд-ли была бы возможна в доВАРовские времена!

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