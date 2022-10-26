Лига чемпионов. «Атлетико» и «Байер» сыграли вничью (2:2) и лишились шансов на плей-офф. Мадридцы на 98-й минуте не реализовали пенальти

«Атлетико» и «Байер» сыграли вничью в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. У мадридцев голом и ассистом отметился Янник Карраско.

Именно Карраско на 90+8 минуте не реализовал пенальти.

У «Байера» в запасе был российский вратарь Андрей Лунев.

Обе команды лишились шансов на плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре решится, кто из них получит путевку в Лигу Европы.

Лига чемпионов. Группа В. 5-й тур

Атлетико (Испания) – Байер (Германия) – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Диаби, 9; 1:1 – Карраско, 22; 1:2 – Хадсон-Одои, 29; 2:2 – де Пауль, 50.

Нереализованные пенальти: Карраско, 90+8 – нет.

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