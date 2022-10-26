Гаджиев назвал четыре сборные, с которыми могла бы сыграть Россия

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев предположил, с кем могла бы сыграть сборная России.

«Когда заходят разговоры, с кем бы нашей сборной сыграть товарищескую игру, на ум сразу приходит Сербия. Как раз сегодня слушал русскую народную песню «Выйду ночью в поле с конeм» в исполнении сербов. Нет другой страны, которая бы поддерживала нас так, как они.

Так что можно было бы сыграть товарищескую игру с Сербией. Кто ещe? Иран, Китай или Беларусь», – сказал Гаджиев.