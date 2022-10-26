Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гаджиев назвал четыре сборные, с которыми могла бы сыграть Россия

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев предположил, с кем могла бы сыграть сборная России.

    «Когда заходят разговоры, с кем бы нашей сборной сыграть товарищескую игру, на ум сразу приходит Сербия. Как раз сегодня слушал русскую народную песню «Выйду ночью в поле с конeм» в исполнении сербов. Нет другой страны, которая бы поддерживала нас так, как они.

    Так что можно было бы сыграть товарищескую игру с Сербией. Кто ещe? Иран, Китай или Беларусь», – сказал Гаджиев.

    • Сборная России уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
    • Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.

    Новости по теме
    В Госдуме удивлены, что депутатов не пригласили на брифинг Минспорта по Fan ID
    Госдума отменила круглый стол по Fan ID
    Широков объяснил, почему Малком и Клаудиньо не нужны сборной России 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11