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  • Гаджиев назвал четыре сборные, с которыми могла бы сыграть Россия

Гаджиев назвал четыре сборные, с которыми могла бы сыграть Россия

26 октября 2022, 19:03
1

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев предположил, с кем могла бы сыграть сборная России.

«Когда заходят разговоры, с кем бы нашей сборной сыграть товарищескую игру, на ум сразу приходит Сербия. Как раз сегодня слушал русскую народную песню «Выйду ночью в поле с конeм» в исполнении сербов. Нет другой страны, которая бы поддерживала нас так, как они.

Так что можно было бы сыграть товарищескую игру с Сербией. Кто ещe? Иран, Китай или Беларусь», – сказал Гаджиев.

  • Сборная России уже пропустила стыки ЧМ-2022 и Лигу наций.
  • Также команду отстранили от участия в отборе Евро-2024.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Гаджиев Гаджи
Комментарии (1)
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zigbert
1666850912
Можно съездить в Китай а по дороге пройтись катком по сб. Монголии.
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