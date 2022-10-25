Гендиректор «Сочи» ответил, возможно ли возвращение Кассьерры из «Зенита»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко дал понять, что клуб пока не рассматривает вариант с возвращением нападающего Матео Кассьерры.
- Летом колумбийца продали «Зениту» за 4,5 миллиона евро.
- Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
«Может ли «Сочи» взять Кассьерру зимой в аренду? Вы нам советуете?
Я так понимаю, он травмировался, а так они с Сергеевым играют в два нападающих.
У человека контракт, он играет за «Зенит», а сейчас травмирован и восстанавливается. Давайте не будем...», – сказал Рубашко.
Источник: Legalbet