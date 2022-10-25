Маслов назвал сходства в игре «Спартака» при Абаскале и Тедеско

Защитник «Спартака» Павел Маслов сравнил игру команду под руководством Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско.
— Ты регулярно играл при Тедеско. Можешь сравнить тот «Спартак» с нынешним? Какая команда сильнее?
— Сравнивать еще рано, потому что прошел не такой длительный период. Схожесть в том, что обе команды хотят много играть с мячом, агрессивно, высоко прессинговать — в современной манере. Я кайфую, когда мы играем в атаку. Какая команда сильнее — покажет время.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Отставание от «Зенита» – 7 очков.
Источник: Sport24