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    Маслов назвал сходства в игре «Спартака» при Абаскале и Тедеско

    Защитник «Спартака» Павел Маслов сравнил игру команду под руководством Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско.

    — Ты регулярно играл при Тедеско. Можешь сравнить тот «Спартак» с нынешним? Какая команда сильнее?

    — Сравнивать еще рано, потому что прошел не такой длительный период. Схожесть в том, что обе команды хотят много играть с мячом, агрессивно, высоко прессинговать — в современной манере. Я кайфую, когда мы играем в атаку. Какая команда сильнее — покажет время.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33089

      oyabun 13 минут назад

      Паше надо больше тренировать прием мяча. В прошедшем матче несколько раз очень резало глаз как от него отскакивает мяч при приеме как от дерева.

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