Маслов назвал сходства в игре «Спартака» при Абаскале и Тедеско

Защитник «Спартака» Павел Маслов сравнил игру команду под руководством Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско.

— Ты регулярно играл при Тедеско. Можешь сравнить тот «Спартак» с нынешним? Какая команда сильнее?

— Сравнивать еще рано, потому что прошел не такой длительный период. Схожесть в том, что обе команды хотят много играть с мячом, агрессивно, высоко прессинговать — в современной манере. Я кайфую, когда мы играем в атаку. Какая команда сильнее — покажет время.