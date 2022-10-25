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  • Маслов назвал сходства в игре «Спартака» при Абаскале и Тедеско

Маслов назвал сходства в игре «Спартака» при Абаскале и Тедеско

25 октября 2022, 08:55
1

Защитник «Спартака» Павел Маслов сравнил игру команду под руководством Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско.

— Ты регулярно играл при Тедеско. Можешь сравнить тот «Спартак» с нынешним? Какая команда сильнее?

— Сравнивать еще рано, потому что прошел не такой длительный период. Схожесть в том, что обе команды хотят много играть с мячом, агрессивно, высоко прессинговать — в современной манере. Я кайфую, когда мы играем в атаку. Какая команда сильнее — покажет время.

  • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
  • Отставание от «Зенита» – 7 очков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Маслов Павел Тедеско Доменико Абаскаль Гильермо
Комментарии (1)
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oyabun
1666678225
Паше надо больше тренировать прием мяча. В прошедшем матче несколько раз очень резало глаз как от него отскакивает мяч при приеме как от дерева.
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