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    «Ему пришлось так поступить». Лаксальт – о Вареле, сбежавшем из «Динамо» во «Фламенго»

    Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о побеге из клуба Гильермо Варелы.

    • Уругваец тайно покинул клубную базу и не отвечал на звонки.
    • Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с москвичами.
    • Варела перешел во «Фламенго».

    «Он сделал свой личный выбор, и я его не осуждаю. Каждый из нас отталкивается от разных факторов вокруг: семья, контракт. Ему пришлось так поступить.

    Он мой близкий друг, мы знаем друг друга очень давно, с десяти лет. Конечно, я поддерживаю с ним связь.

    Как я уже сказал, он мой друг и я всегда буду поддерживать его, что бы кто ни говорил про эту ситуацию.

    Он мой близкий и, если он счастлив, поддержу его выбор», – сказал Лаксальт.

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    Источник: Sport24

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