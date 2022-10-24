«Ему пришлось так поступить». Лаксальт – о Вареле, сбежавшем из «Динамо» во «Фламенго»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о побеге из клуба Гильермо Варелы.

Уругваец тайно покинул клубную базу и не отвечал на звонки.

Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с москвичами.

Варела перешел во «Фламенго».

«Он сделал свой личный выбор, и я его не осуждаю. Каждый из нас отталкивается от разных факторов вокруг: семья, контракт. Ему пришлось так поступить.

Он мой близкий друг, мы знаем друг друга очень давно, с десяти лет. Конечно, я поддерживаю с ним связь.

Как я уже сказал, он мой друг и я всегда буду поддерживать его, что бы кто ни говорил про эту ситуацию.

Он мой близкий и, если он счастлив, поддержу его выбор», – сказал Лаксальт.