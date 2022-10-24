«Ему пришлось так поступить». Лаксальт – о Вареле, сбежавшем из «Динамо» во «Фламенго»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением о побеге из клуба Гильермо Варелы.
- Уругваец тайно покинул клубную базу и не отвечал на звонки.
- Он воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с москвичами.
- Варела перешел во «Фламенго».
«Он сделал свой личный выбор, и я его не осуждаю. Каждый из нас отталкивается от разных факторов вокруг: семья, контракт. Ему пришлось так поступить.
Он мой близкий друг, мы знаем друг друга очень давно, с десяти лет. Конечно, я поддерживаю с ним связь.
Как я уже сказал, он мой друг и я всегда буду поддерживать его, что бы кто ни говорил про эту ситуацию.
Он мой близкий и, если он счастлив, поддержу его выбор», – сказал Лаксальт.
Источник: Sport24