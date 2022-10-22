«Он на все смотрит с высоты своего трона». Аршавин – о критике Мостового в адрес Абаскаля

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин пошутил насчет слов Александра Мостового про главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
– Абаскаля сильно хейтил ваш коллега по эфиру Александр Мостовой. Получается, был неправ?
– Ха-ха, ну, Александр на все смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение.
Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но «Спартак», очевидно, при нем улучшил свою игру.
- Абаскаль летом возглавил «Спартак» вместо Паоло Ваноли.
- Команда идет на 2-м месте в РПЛ, уступая только «Зениту».
- В Кубке России в активе москвичей 4 победы в 4 турах.
Источник: Sport24