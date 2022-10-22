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    «Он на все смотрит с высоты своего трона». Аршавин – о критике Мостового в адрес Абаскаля

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин пошутил насчет слов Александра Мостового про главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    – Абаскаля сильно хейтил ваш коллега по эфиру Александр Мостовой. Получается, был неправ?

    – Ха-ха, ну, Александр на все смотрит с высоты своего трона! У него такое мнение.

    Я-то тоже был скептически настроен по отношению к Абаскалю. Но «Спартак», очевидно, при нем улучшил свою игру.

    • Абаскаль летом возглавил «Спартак» вместо Паоло Ваноли.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ, уступая только «Зениту».
    • В Кубке России в активе москвичей 4 победы в 4 турах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6696

      Беспонтий 1 час назад

      под ножкой трона грамоты с медалями
      истлели и перекосились
      и едва ли мля
      замена скоро им найдётся
      и трон когда нибудь но нае.нётся

      и не таких видали

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