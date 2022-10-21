Нани – об уходе Роналду со скамейки «МЮ»: «Возможно, ему захотелось в туалет»

Экс-полузащитник «МЮ» Нани заступился за нападающего Криштиану Роналду, который ушел со скамейки запасных клуба в концовке матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

Стало известно, что Роналду отказался выходить на замену в концовке матче.

Роналду не только досрочно покинул скамейку запасных, но и ушел со стадиона «Олд Траффорд», не заходя в раздевалку.

На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.

«Я не видел этой ситуации. Возможно, ему захотелось сходить в туалет.

Все знают, что Криштиану – большой профессионал, он много работает и, возможно, был разочарован тем, что его не выпустили.

Может быть, ему даже разрешили уйти в раздевалку раньше», – сказал Нани.