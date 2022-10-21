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    Нани – об уходе Роналду со скамейки «МЮ»: «Возможно, ему захотелось в туалет»

    Экс-полузащитник «МЮ» Нани заступился за нападающего Криштиану Роналду, который ушел со скамейки запасных клуба в концовке матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

    • Стало известно, что Роналду отказался выходить на замену в концовке матче.
    • Роналду не только досрочно покинул скамейку запасных, но и ушел со стадиона «Олд Траффорд», не заходя в раздевалку.
    • На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.

    «Я не видел этой ситуации. Возможно, ему захотелось сходить в туалет.

    Все знают, что Криштиану – большой профессионал, он много работает и, возможно, был разочарован тем, что его не выпустили.

    Может быть, ему даже разрешили уйти в раздевалку раньше», – сказал Нани.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 08:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17525

      Cleaner 7 минут назад

      Обос...ся на поле выходить???

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    • ...
      Рейтинг: +185

      гууд 2 часа назад

      «Я не видел этой ситуации. Возможно, ему захотелось сходить в туалет."

      то есть он из тех, кто может срать только дома?

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