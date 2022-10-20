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    Изидор: «Я искренне люблю «Локомотив»

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор признался в любви московскому клубу.

    – Ты говорил, что пришел в «Локомотив», потому что понравился проект Томаса Цорна. Сейчас его нет в команде. Расстроен ли ты?

    – Когда я приходил, я видел проект. Но сейчас я искренне люблю этот клуб! Я люблю этот стадион! Этих фанатов!

    Я счастлив в «Локомотиве», и далеко не из-за проекта.

    • Француз перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
    • Изидор забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 25 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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