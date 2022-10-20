Изидор: «Я искренне люблю «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор признался в любви московскому клубу.

– Ты говорил, что пришел в «Локомотив», потому что понравился проект Томаса Цорна. Сейчас его нет в команде. Расстроен ли ты?

– Когда я приходил, я видел проект. Но сейчас я искренне люблю этот клуб! Я люблю этот стадион! Этих фанатов!

Я счастлив в «Локомотиве», и далеко не из-за проекта.