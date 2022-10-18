Карпин – судье: «Вы продолжаете выполнять указание не ставить пенальти на Комличенко?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, о чем говорил с судьями после матча с «Динамо» (1:3) в Кубке России.
— О чем вы говорили с арбитрами?
— О том, что и раньше. Судья опять не увидел пенальти на Комличенко. Опять VAR поставил пенальти, а не судья.
— А что судья сказал?
— Сказал, что не увидел.
— Ваш разговор был достаточно мирным и долгим.
— Говорил об этом тоже. Вы продолжаете выполнять указание не ставить пенальти на Комличенко? А он сказал, что он не видел.
Источник: «Спорт-Экспресс»