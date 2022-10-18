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  • Карпин – судье: «Вы продолжаете выполнять указание не ставить пенальти на Комличенко?»

Карпин – судье: «Вы продолжаете выполнять указание не ставить пенальти на Комличенко?»

18 октября 2022, 23:30
2

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, о чем говорил с судьями после матча с «Динамо» (1:3) в Кубке России.

— О чем вы говорили с арбитрами?

— О том, что и раньше. Судья опять не увидел пенальти на Комличенко. Опять VAR поставил пенальти, а не судья.

— А что судья сказал?

— Сказал, что не увидел.

— Ваш разговор был достаточно мирным и долгим.

— Говорил об этом тоже. Вы продолжаете выполнять указание не ставить пенальти на Комличенко? А он сказал, что он не видел.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Динамо Ростов Комличенко Николай Карпин Валерий
Комментарии (2)
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neim
1666144013
Научись уже проигрывать, пудель !
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1666149984
Да, наверное именно по этому указанию на Комличенко ставят пенальти в каждом матче.
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