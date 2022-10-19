Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Есть удовлетворение». Карпин – после поражения от «Динамо»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после матча четвертого тура группового этапа Кубка России против «Динамо» (1:3).

    «Три таких гола пропустили, понятно, что не лучшим образом выглядели. Есть удовлетворение по игре, по тому, что я увидел. Все, что тренировали, получалось. А в 30 метрах от ворот нужно принимать решение самим игрокам. Но если они этого не делают, что поделать с этим?» – сказал тренер.

    Новости по теме
    У «Ростова» 4 поражения в 5 последних матчах
    Каманцев: «Десять претензий «Ростова» по матчу с «Уралом» – это не смешно. Судейство было не на высшем уровне»
    Каманцев: «Судейской предвзятости в матче «Ростов» – «Урал» не было»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11