«Есть удовлетворение». Карпин – после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался после матча четвертого тура группового этапа Кубка России против «Динамо» (1:3).

«Три таких гола пропустили, понятно, что не лучшим образом выглядели. Есть удовлетворение по игре, по тому, что я увидел. Все, что тренировали, получалось. А в 30 метрах от ворот нужно принимать решение самим игрокам. Но если они этого не делают, что поделать с этим?» – сказал тренер.