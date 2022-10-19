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    Карпин: «У арбитров есть негласное правило внимательно смотреть за Комличенко. Судья матча с «Уралом» подтвердил»

    Главный тренер «Ростов» Валерия Карпин заявил, что у российских судей есть негласное правило внимательно следить за борьбой с участием нападающего Николая Комличенко.

    — Придерживаетесь мнения, что есть негласное правило внимательно следить за борьбой Комличенко?

    — Я не придерживаюсь, я конкретно знаю. Причем судьи даже не скрывают. Резервный судья в игре с «Уралом» сказал.

    Я спросил: «Вы на Комличенко вообще ставить ничего не будете?». Он спросил, почему я так думаю. Сказал, что не думаю, а знаю, что им сказали не ставить на нем. Судья ответил: «Ну не так, просто сказали быть повнимательнее с Комличенко, он все время падает».

    Это конкретное указание или пожелание судейского корпуса. Это очень плохая ситуация для российского футбола. Это же бред, когда нам говорят: «Вам грех жаловаться, вам и так уже поставили».

    — Что делать в этой ситуации?

    — Не знаю. Мне — лично говорить, а что делать с этим — не ко мне вопрос.

    — Но VAR же в этой ситуации работает на вас…

    — Слава богу. После предыдущего матча с «Уралом» говорил с Турбиным о том же. Он говорит: «Я же поставил». А я отвечаю: «Не ты поставил, а VAR».

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    Источник: «Матч ТВ»

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