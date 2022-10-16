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    РПЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в дерби – 2:2

    Закончился центральный матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Команды сыграли вничью – 2:2.

    У ЦСКА дубль сделал Федор Чалов. За «Спартак» забили Антон Зиньковский и Александр Соболев.

    ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице (25 очков). «Спартак» идет вторым (26 очков).

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чалов, 17; 1:1 – Зиньковский, 53; 1:2 – Соболев, 58; 2:2 – Чалов, 70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии53
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      Рейтинг: +26069

      JTherry 20 секунд назад

      игра получилась зрелищной, игра-огонь, жаль упустили победу, терять концентрацию, когда ведешь в счете, нельзя... Карась, конечно, та еще крыса, пенальти не поставил, когда Зайнутдинов сбил Соболева в штрафной, и свисток включил, когда Зина был на мяче и выходил один в один... боевая ничья получилась, каждый хотел победить, только отрыв от зенита увеличился...(

      0
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      Рейтинг: +15806

      Fusballer 6 минут назад

      Неплохой матч. был накал и напряжение, соответствующие статусу дерби. Было очень много ошибок у обеих сторон. Но у Спартака было больше. В нескольких моментах простили нас армейцы. Зобнин выключился из эпизода, понадеявшись на игрока ЦСКА, чем помог в итоге забить в наши ворота. И чудила Мевля не спас. Ужасное приобретение. Видно, что взяли абы кого, для галочки. Выручили Зиньковский, Соболев и Промес. С выходом первого в игре Спартака появилась острота, а сней и голы. Соболь парень эмоциональный, резкий, злой. Но это не плохо, форвард должен быть таким. Главное, чтобы палку не перегибал. Квинси почти весь матч был в тени. Ждал от него юольшего. Нопас сделал потрясающий! Вины Селихова в пропущенных годах не вижу. Стопроцентно косяки защиты.

      2
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      Рейтинг: +11847

      Алексей З 11 минут назад

      Это и есть ДЕРБИ.
      Эммоции, голы ,всё что надо.
      Счёт наверно справедлив.
      Надеюсь Абаскаль понял , что Мевля нам не помошник.
      Чалов хорош. Привет Карпину.
      Карасёв вроде не испортил , но горчинка осталась.
      Значит когда Промес слегка лягнул ВАР обратил внимание , а когда Пруцеву чуть ногу не сломали промолчал.
      Это как ? Суки правят беспредел.
      Спасибо командам за игру !!!

      3
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      Рейтинг: +1080

      шахта Заполярная 11 минут назад

      Кто эту мевлю в Спартак взял. У меня нет слов. Спартак упустил победу, ну что ж ничья тоже результат, но уже в пользу сенита.

      2
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      Рейтинг: +98506

      zigbert 16 минут назад

      Можно сказать что дерби удалось. Напряжение не спадало до последних минут. Для судейства очень сложный матч. Ничья наиболее справедливый результат.

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      Рейтинг: +2098

      prtcs 16 минут назад

      Счёт не по игре. Игра понравилась. Молодцы.

      2
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      Рейтинг: +66213

      portero 18 минут назад

      Ничейка в пользу Зенита, думал ЦСКА выиграет, но ничейка....

      2
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      Рейтинг: +4537

      ААМ 19 минут назад

      Матч ничего, но судейство???

      5
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      Рейтинг: +1613

      alefreddy 25 минут назад

      с такой защитой сколько не забей-результат один

      3
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      Рейтинг: +7506

      BarStep 26 минут назад

      У Феди не было ни гроша со Спартаком и вдруг алтын))

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      Рейтинг: +6398

      Беспонтий > BarStep 14 минут назад

      алтын есьм три копейки
      а федя ажно на целковый наногомячил

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