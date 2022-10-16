РПЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью в дерби – 2:2

игра получилась зрелищной, игра-огонь, жаль упустили победу, терять концентрацию, когда ведешь в счете, нельзя... Карась, конечно, та еще крыса, пенальти не поставил, когда Зайнутдинов сбил Соболева в штрафной, и свисток включил, когда Зина был на мяче и выходил один в один... боевая ничья получилась, каждый хотел победить, только отрыв от зенита увеличился...(
Закончился центральный матч 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Команды сыграли вничью – 2:2.
У ЦСКА дубль сделал Федор Чалов. За «Спартак» забили Антон Зиньковский и Александр Соболев.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице (25 очков). «Спартак» идет вторым (26 очков).
Россия. РПЛ. 13-й тур
ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Чалов, 17; 1:1 – Зиньковский, 53; 1:2 – Соболев, 58; 2:2 – Чалов, 70.