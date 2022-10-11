Гаджиев – о натурализации Малкома: «Россия – большая, места хватит. Полезно смешать кровь»

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев выступил за натурализацию бразильского форварда «Зенита» Малкома.

«Слова Малкома достойны уважения. Изначально предполагаем хорошее в этих словах. Всe это хорошо, особенно в сложившейся ситуации. Положительно отношусь к возможной натурализации Малкома и Клаудиньо.

Ребята сильные, здоровые и разумные, надеюсь. Нам не мешает такое пополнение. Россия – большая. Места хватает. Кровь смешать будет тоже в пользу России», – сказал Гаджиев.