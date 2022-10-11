Гаджиев – о натурализации Малкома: «Россия – большая, места хватит. Полезно смешать кровь»

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев выступил за натурализацию бразильского форварда «Зенита» Малкома.
«Слова Малкома достойны уважения. Изначально предполагаем хорошее в этих словах. Всe это хорошо, особенно в сложившейся ситуации. Положительно отношусь к возможной натурализации Малкома и Клаудиньо.
Ребята сильные, здоровые и разумные, надеюсь. Нам не мешает такое пополнение. Россия – большая. Места хватает. Кровь смешать будет тоже в пользу России», – сказал Гаджиев.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
- Его контракт с петербургским клубом действует до конца сезона-2026/27.
- По сведениям инсайдера Ивана Карпова, Малком сможет выступать за сборную России.
Источник: «Чемпионат»