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    Гаджиев – о натурализации Малкома: «Россия – большая, места хватит. Полезно смешать кровь»

    Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев выступил за натурализацию бразильского форварда «Зенита» Малкома.

    «Слова Малкома достойны уважения. Изначально предполагаем хорошее в этих словах. Всe это хорошо, особенно в сложившейся ситуации. Положительно отношусь к возможной натурализации Малкома и Клаудиньо.

    Ребята сильные, здоровые и разумные, надеюсь. Нам не мешает такое пополнение. Россия – большая. Места хватает. Кровь смешать будет тоже в пользу России», – сказал Гаджиев.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • Его контракт с петербургским клубом действует до конца сезона-2026/27.
    • По сведениям инсайдера Ивана Карпова, Малком сможет выступать за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +614

      Fialet 22 минуты назад

      Вот насчёт "смешать кровь" пошёл бы нахер этот Гад - жиев.

      0
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      Рейтинг: +933

      Юрэс > Fialet 17 минут назад

      ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

      0
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      Рейтинг: +460

      7:1 40 минут назад

      школота, публикующая новости - вы хоть смотрите, куда ведут ссылки? конкретно на гаджиева в самом начале новости (не в тегах - там, хотя бы, правильно)

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      Рейтинг: +365

      Baggio1986 1 час назад

      Да сколько её смешивать то можно???

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