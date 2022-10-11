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    Агент Кассьерры высказался о результативности колумбийца в «Зените»

    Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, прокомментировал игру своего клиента в составе петербургской команды.

    • Колумбийца купили в конце июня у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
    • Контракт подписан по схеме «3+1».
    • В этом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

    «Я знаю Матео. Уверен, что скоро он начнет забивать. Если тренерский штаб даст Матео несколько игр, он снова сможет стать бомбардиром», – сказал агент.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +17198

      paracetamol 47 минут назад

      Слабоват он для Зенита. А для Сочи - в самый раз!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3813

      Питерский князь 2 часа назад

      РОМА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3813

      Питерский князь 2 часа назад

      Лимит доверя до конца первого круга.
      А вообще, по большому счету всем уже ясно, что нам нужен новый качественный нап.

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