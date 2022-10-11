Агент Кассьерры высказался о результативности колумбийца в «Зените»

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, прокомментировал игру своего клиента в составе петербургской команды.

Колумбийца купили в конце июня у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.

Контракт подписан по схеме «3+1».

В этом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Я знаю Матео. Уверен, что скоро он начнет забивать. Если тренерский штаб даст Матео несколько игр, он снова сможет стать бомбардиром», – сказал агент.