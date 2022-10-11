Агент Кассьерры высказался о результативности колумбийца в «Зените»

Слабоват он для Зенита. А для Сочи - в самый раз!
Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, прокомментировал игру своего клиента в составе петербургской команды.
- Колумбийца купили в конце июня у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
- Контракт подписан по схеме «3+1».
- В этом сезоне форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
«Я знаю Матео. Уверен, что скоро он начнет забивать. Если тренерский штаб даст Матео несколько игр, он снова сможет стать бомбардиром», – сказал агент.