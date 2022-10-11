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    Юран заявил, что забил бы минимум один мяч за «Зенит» в РПЛ на месте Кассьерры

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о результативности нападающего Матео Кассьерры в «Зените».

    «Имея такую полузащиту и играя постоянно в атаку, ноль забитых мячей… Мне это напоминает Бухарова, когда он переходил в «Зенит». В «Рубине» он феерил и забивал много. Как бы не получилась такая ситуация.

    Бывает такое в футболе, что, попадая в более серьезный клуб, футболист теряется. Я бы сейчас привел себя в порядок, один бы [забил], — сказал Юран.

    • Кассьерра ни разу не забил в 12 матчах сезона РПЛ.
    • Он дважды отличился в 3 матчах Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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