Юран заявил, что забил бы минимум один мяч за «Зенит» в РПЛ на месте Кассьерры

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о результативности нападающего Матео Кассьерры в «Зените».

«Имея такую полузащиту и играя постоянно в атаку, ноль забитых мячей… Мне это напоминает Бухарова, когда он переходил в «Зенит». В «Рубине» он феерил и забивал много. Как бы не получилась такая ситуация.

Бывает такое в футболе, что, попадая в более серьезный клуб, футболист теряется. Я бы сейчас привел себя в порядок, один бы [забил], — сказал Юран.