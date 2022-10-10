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    Орещук посоветовал Кассьерре выпить бутылку водки и сходить в церковь: «Тогда его «прорвет»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о результативности нападающего Матео Кассьерры в «Зените».

    — Ответственности у него стало больше. В «Сочи» такой не было. А «Зенит» — все же топ-клуб России. И его покупали для того, чтобы он забивал голы. Мало отбирать мячи, пасовать. Ему надо с волнением справиться.

    Форвард-то он хороший, качественный. Любая команда была бы такому рада. Не вижу каких-то критических причин. Просто надо забить. И сбросить груз ответственности. А потом пойдет все по накатанной. Я в этом даже не сомневаюсь.

    — Может быть, проблема связана с тем, что против «Зенита» соперники выстраиваются в десять человек, а в «Сочи» Кассьерра решал эпизоды, убегая от защитников, имея пространство?

    — Нет, у него же есть моменты. Проблема в том, что не может забить. Где-то не хватает мастерства, удачи, нервничает. У меня такое тоже бывало, в десяти играх не мог забить.

    Могу посоветовать ему сходить в церковь. Но он не сходит. Значит, надо взять бутылку водки, пойти выпить ее, и «прорвет». Нужно сделать что-то нестандартное.

    — Дело не в том, что бразильцы «Зенита» игнорируют Кассьерру, не делятся с ним мячом?

    — Нет-нет, он в комбинациях участвует, в командных взаимодействиях выглядит неплохо. Хорошо двигается. С этим все в порядке. А это значит, что проблема — в голове. Чистая психология.

    Ему не хватает эмоционального всплеска. А это может быть просто забитый мяч. Забьет — все наладится. Форвард он очень хороший.

    • Кассьерра ни разу не забил в 12 матчах сезона РПЛ.
    • Он дважды отличился в 3 матчах Кубка России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1014

      шахта Заполярная 1 час назад

      Если он бутылку водки выпьет, то он месяц пьяный будет ходить, и ему тогда еще долго будет не до голов.

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