«Свободу Николаю Ларину». Игроки «Спартака» и «Крыльев» поддержали экс-директора «Чертаново»

Футболисты «Спартака» и «Крыльев Советов» поддержали бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.
Игроки сделали совместное фото после матча 12-го тура РПЛ. Они стояли в футболках с надписью «Свободу Николаю Ларину».
В акции приняли участие Антон Зиньковский, Максим Глушенков, Наиль Умяров, Сергей Пиняев и другие.
- Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
- По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
Источник: телеграм-канал Наиля Умярова