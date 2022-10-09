«Свободу Николаю Ларину». Игроки «Спартака» и «Крыльев» поддержали экс-директора «Чертаново»

Футболисты «Спартака» и «Крыльев Советов» поддержали бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

Игроки сделали совместное фото после матча 12-го тура РПЛ. Они стояли в футболках с надписью «Свободу Николаю Ларину».

В акции приняли участие Антон Зиньковский, Максим Глушенков, Наиль Умяров, Сергей Пиняев и другие.