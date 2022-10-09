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    «Свободу Николаю Ларину». Игроки «Спартака» и «Крыльев» поддержали экс-директора «Чертаново»

    Футболисты «Спартака» и «Крыльев Советов» поддержали бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

    Игроки сделали совместное фото после матча 12-го тура РПЛ. Они стояли в футболках с надписью «Свободу Николаю Ларину».

    В акции приняли участие Антон Зиньковский, Максим Глушенков, Наиль Умяров, Сергей Пиняев и другие.

    • Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: телеграм-канал Наиля Умярова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1219

      Sky Spartak 16 минут назад

      Зато, кто строил Газпром Арену 10 лет, ВСЕ довольны !

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      Рейтинг: +961

      партизан84 1 час назад

      "Я понимаю, товарищи судьи, перед вами сложная задача: Ларин нарушал закон, но нарушал из благородных намерений. Он, конечно, виноват, но он... не виноват."

      Ребята, играйте лучше в футбол. С человеческой точки зрения все понятно, даже похвально. Но факт есть факт, плюс о сам вину признал.

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      Рейтинг: +23296

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Печальная история, слов нет.(((

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