Смолов забил ЦСКА после ошибки 36-летнего Набабкина

как много времени прошло
кирилл тогда был как дитя послушный
а федя в школу только приходил
из синих были только уши
и жопа иногда..
но вот беда
что ничего не изменилось
посредственность с никчемностью сразилась
и получилася скорей тогда
всему столичная пи*да
В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». У гостей на 44-й минуте счет сравнял нападающий Федор Смолов.
Этому предшествовала техническая ошибка защитника ЦСКА Кирилла Набабкина в своей штрафной. Ему 36 лет.
- ЦСКА в случае победы сократит отрыв от лидирующего «Зенита» до 4 очков.
- «Динамо», если уступит, останется 8-м.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «ВЭБ Арене».