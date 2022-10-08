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    Смолов забил ЦСКА после ошибки 36-летнего Набабкина

    В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». У гостей на 44-й минуте счет сравнял нападающий Федор Смолов.

    Этому предшествовала техническая ошибка защитника ЦСКА Кирилла Набабкина в своей штрафной. Ему 36 лет.

    • ЦСКА в случае победы сократит отрыв от лидирующего «Зенита» до 4 очков.
    • «Динамо», если уступит, останется 8-м.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «ВЭБ Арене».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6141

      Беспонтий 1 час назад

      как много времени прошло
      кирилл тогда был как дитя послушный
      а федя в школу только приходил
      из синих были только уши

      и жопа иногда..
      но вот беда
      что ничего не изменилось
      посредственность с никчемностью сразилась
      и получилася скорей тогда
      всему столичная пи*да

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