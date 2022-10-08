Смолов забил ЦСКА после ошибки 36-летнего Набабкина

В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо». У гостей на 44-й минуте счет сравнял нападающий Федор Смолов.

Этому предшествовала техническая ошибка защитника ЦСКА Кирилла Набабкина в своей штрафной. Ему 36 лет.