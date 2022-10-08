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    Гаджиев: «Ничья в матче «Факел» – «Зенит» – это суперрезультат для всего российского футбола»

    Бывший главный тренер «Анжи» и других команд РПЛ Гаджи Гаджиев оценил результат матча 12-го тура между «Факелом» и «Зенитом» (1:1).

    «Для любой команды дорого стоит отобрать очки у «Зенита». Ничья для «Факела» – это суперрезультат и не только для Воронежа, но и для всего российского футбола. Недонастроился ли «Зенит»? От мотивации зависит очень многое. Какие-то игры петербуржцы могут проводит не на том эмоциональном фоне, который нужен.

    Но нельзя говорить о том, что «Зенит» сегодня играл не в полную силу. Должную поддержку организовали трибуны Воронежа. «Зенит» мог выиграть, он был близок к победе», – сказал Гаджиев.

    • «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ.
    • У «Факела» в 12 турах 1 победа.
    • Команды встретились в высшем дивизионе впервые с 2001 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4081

      Spirit_78 1 час назад

      С такой реализацией моментов и с такой обороной при стандартах рано говорить о каком-то чемпионстве.

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