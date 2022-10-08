Гаджиев: «Ничья в матче «Факел» – «Зенит» – это суперрезультат для всего российского футбола»

Бывший главный тренер «Анжи» и других команд РПЛ Гаджи Гаджиев оценил результат матча 12-го тура между «Факелом» и «Зенитом» (1:1).

«Для любой команды дорого стоит отобрать очки у «Зенита». Ничья для «Факела» – это суперрезультат и не только для Воронежа, но и для всего российского футбола. Недонастроился ли «Зенит»? От мотивации зависит очень многое. Какие-то игры петербуржцы могут проводит не на том эмоциональном фоне, который нужен.

Но нельзя говорить о том, что «Зенит» сегодня играл не в полную силу. Должную поддержку организовали трибуны Воронежа. «Зенит» мог выиграть, он был близок к победе», – сказал Гаджиев.