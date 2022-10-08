«Неприятно слышать». Юран – о возможном выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную России

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран недоволен тем, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить возможность играть за сборную России.

«У нас в стране не 15 миллионов, а 150. Мне неприятно такое слышать. Огромная страна с такими традициями...

Тогда нам надо закрывать детские школы – будем легализовывать иностранцев. Мы же не Швейцария или Люксембург, которые маленькие.

Мы не можем найти 20 человек и воспитать их? Я не могу эту вещь понять. Должно быть самолюбие и самоуважение.

Я не могу представить сборную, где 11 человек на поле бразильцы и аргентинцы. За кого болельщик придeт болеть? На майке Россия, но это всe.

Я к этому относился одинаково и пять лет назад, и десять лет назад. Мы хотим идти по простому пути. Не развивать своe хозяйство, а просто легализовывать иностранцев. Это не для нашей страны», – считает Юран.