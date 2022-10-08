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    «Неприятно слышать». Юран – о возможном выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную России

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран недоволен тем, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить возможность играть за сборную России.

    «У нас в стране не 15 миллионов, а 150. Мне неприятно такое слышать. Огромная страна с такими традициями...

    Тогда нам надо закрывать детские школы – будем легализовывать иностранцев. Мы же не Швейцария или Люксембург, которые маленькие.

    Мы не можем найти 20 человек и воспитать их? Я не могу эту вещь понять. Должно быть самолюбие и самоуважение.

    Я не могу представить сборную, где 11 человек на поле бразильцы и аргентинцы. За кого болельщик придeт болеть? На майке Россия, но это всe.

    Я к этому относился одинаково и пять лет назад, и десять лет назад. Мы хотим идти по простому пути. Не развивать своe хозяйство, а просто легализовывать иностранцев. Это не для нашей страны», – считает Юран.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5712

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Вот почитал. Не берем бразильцев. А что с игроков сборных берем справки об их генетическом составе ? На слово верим? Давайте тогда ко всем одинаково. И про патриотизм. Родиться в стране и любить ее это две разные вещи. На фоне событий последнего месяца очень очевидно. В общем лично мне без разницы кто играет в нашей сборной. Какой формы уши

      0
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      Рейтинг: +1289

      Сергей Каспийский 1 час назад

      а этот трениришка - юран хоть одного игрока для сборной подготовил??? пусть выберит из 150 миллионов десять человек и готовит. ТОЛЬКО НИКТО за ПРОСТО ТАК этого ДЕЛАТЬ не будет.

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      viawnsiz 1 час назад

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      Рейтинг: +2067

      моэм 1 час назад

      На футболках надпись Россия запретила лаборатория по сбору мочи - ВАДА , а поскольку наши правители умудрились просрать ещё и Гимн и Знамя страны , то какая разница кто будет играть за Сборную непойми какой страны ? ...

      0
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      Рейтинг: +5715

      rash1959 > моэм 6 минут назад

      В этом, моряк, ты точно прав на все сто.

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      Рейтинг: +699

      Fju-2 1 час назад

      Хорошие игроки, пускай играют, если это юридически возможно.
      Но не понятно про какие такие выступления сборной речь, она в каких-то соревнованиях участвует?

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      Рейтинг: +10660

      alp 1 час назад

      поскольку у руководителей российского футбола не хватает мозгов наладить футбольное образование в стране и растить свои таланты, пусь уж тогда за Россию играют бразильцы

      2
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      Рейтинг: +10339

      R_a_i_n 2 часа назад

      Очередных Фернандесов нам не надо!

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      Рейтинг: +4864

      PAREVG. 2 часа назад

      Согласен на все 100%

      Посмотрите на сборную России по мини футболу, сейчас не знаю но пару лет назад 80% игроков были натурализованными мартыхаями.

      Черная сборная России, просто жуть...

      3
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      Рейтинг: +7567

      nik55 2 часа назад

      молодец что это сказал------но зениту на это насрать им главное звездочку заработать

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      Рейтинг: +16972

      ilichkadr > nik55 2 часа назад

      НЕ только зениту, но и Краснодару (Ари), Локомотиву (Гилерме) и далее по списку.

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      Рейтинг: +287

      ЭтожЯ > nik55 2 часа назад

      Лишенец , при чёт тут сборная и звёздочка ?

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      Рейтинг: +10660

      alp > nik55 1 час назад

      причем тут Зенит?

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