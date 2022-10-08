«Неприятно слышать». Юран – о возможном выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную России

Вот почитал. Не берем бразильцев. А что с игроков сборных берем справки об их генетическом составе ? На слово верим? Давайте тогда ко всем одинаково. И про патриотизм. Родиться в стране и любить ее это две разные вещи. На фоне событий последнего месяца очень очевидно. В общем лично мне без разницы кто играет в нашей сборной. Какой формы уши
Экс-тренер «Химок» Сергей Юран недоволен тем, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить возможность играть за сборную России.
«У нас в стране не 15 миллионов, а 150. Мне неприятно такое слышать. Огромная страна с такими традициями...
Тогда нам надо закрывать детские школы – будем легализовывать иностранцев. Мы же не Швейцария или Люксембург, которые маленькие.
Мы не можем найти 20 человек и воспитать их? Я не могу эту вещь понять. Должно быть самолюбие и самоуважение.
Я не могу представить сборную, где 11 человек на поле бразильцы и аргентинцы. За кого болельщик придeт болеть? На майке Россия, но это всe.
Я к этому относился одинаково и пять лет назад, и десять лет назад. Мы хотим идти по простому пути. Не развивать своe хозяйство, а просто легализовывать иностранцев. Это не для нашей страны», – считает Юран.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.