Гай Ричи хотел снять фильм про переход Аршавина из «Зенита» в «Арсенал»

Агент Деннис Лахтер рассказал, что британский кинорежиссер и сценарист Гай Ричи мог снять фильм про Андрея Аршавина.

– История с Шавой – реальный Голливуд! Не так просто ко мне обращались сценаристы Гая Ричи.

– Мы ушам не верим.

– Это правда, Ричи заинтересовался! Обратите внимание, у него во всех фильмах присутствуют КГБ-шники, русские мафиози...

Сказал мне просто: «Слышь, жид! Мне в вашей гребаной истории даже придумывать ничего не надо!».

– Это Ричи – вам?

– Ну да. Он же из района, где куча евреев. Звучит не оскорбительно – это будто черный говорит черному: «ниггер». Так, по-братски. Меня антисемитская тема вообще не трогает.

– Про Аршавина мы еще поговорим, но тему Гая Ричи упускать не имеем права. Как с ним-то жизнь свела?

– За «Тоттенхэм» и «Арсенал» болеют огромные части еврейской диаспоры Лондона. Когда я контактировал по поводу Аршавина с «Тоттенхэмом», мне звонили люди, приглашали на шабат: «Мой дом – твой дом». Лондонские евреи – хлебосольные.

Как-то образовался свободный день. Тут звонок: «Что делаешь?» – «Ничего. В музей Виктории и Альберта, может, схожу...» – «Давай к нам!».

Ну и поехал. Дом такой нехилый. В одном зале гремит музыка, движ. В другом – пастораль. Публика разношерстная. Много людей, увлекающихся изучением каббалы. Я понял: сейшен будет веселый.

– Все оправдалось?

– В Израиле главный по каббале Михаэль Лайтман, в Англии – свой парень. Мне его показали в толпе. Честно говоря, чувствовал себя неуютно. Одеты все странно. Какие-то мужчины напомаженные. У меня сразу ассоциация определенного толка.

– Это ясно.

– У них свои беседы, а я-то зачем здесь? Указывают на женщину в кожаных штанах. «Узнаешь?» – «Вроде на Мадонну похожа. Отдаленно...» – «Мадонна и есть!».

Она ведь тоже про каббалу. Хоть с Ричи уже была в разводе. Этот человек, который мне рассказывал про гостей, вдруг задумался и спрашивает: «А дом чей?» Откуда я знаю? Он усмехнулся: «Сейчас хозяин появится. Любит он быть в центре внимания!».

Дальше подходит мужик, которого знаю по Израилю. У него по всему миру сеть магазинов Castro. Говорит: «Надо тебе пообщаться с людьми. Есть интерес...» – «Интерес к чему?» – «Тебе объяснят!».

Следом со мной начинает говорить по-русски какой-то человек. Чувствуется, это язык для него не родной. Немного развязный, через слово «f***». Оказалось, парень из команды Ричи!

– Что хочет?

– Абсолютно серьезно: «Снять бы нам кино про переход Аршавина». Я так понял, это будет эпизодом какого-то фильма. А потом ко мне уже и Ричи подошел, произнес ту самую фразу – про гребаную историю.

– Так будет футбольная линия в каком-то его фильме?

– Понятия не имею. Больше не пересекались.