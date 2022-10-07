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    Гай Ричи хотел снять фильм про переход Аршавина из «Зенита» в «Арсенал»

    Агент Деннис Лахтер рассказал, что британский кинорежиссер и сценарист Гай Ричи мог снять фильм про Андрея Аршавина.

    – История с Шавой – реальный Голливуд! Не так просто ко мне обращались сценаристы Гая Ричи.

    – Мы ушам не верим.

    – Это правда, Ричи заинтересовался! Обратите внимание, у него во всех фильмах присутствуют КГБ-шники, русские мафиози...

    Сказал мне просто: «Слышь, жид! Мне в вашей гребаной истории даже придумывать ничего не надо!».

    – Это Ричи – вам?

    – Ну да. Он же из района, где куча евреев. Звучит не оскорбительно – это будто черный говорит черному: «ниггер». Так, по-братски. Меня антисемитская тема вообще не трогает.

    – Про Аршавина мы еще поговорим, но тему Гая Ричи упускать не имеем права. Как с ним-то жизнь свела?

    – За «Тоттенхэм» и «Арсенал» болеют огромные части еврейской диаспоры Лондона. Когда я контактировал по поводу Аршавина с «Тоттенхэмом», мне звонили люди, приглашали на шабат: «Мой дом – твой дом». Лондонские евреи – хлебосольные.

    Как-то образовался свободный день. Тут звонок: «Что делаешь?» – «Ничего. В музей Виктории и Альберта, может, схожу...» – «Давай к нам!».

    Ну и поехал. Дом такой нехилый. В одном зале гремит музыка, движ. В другом – пастораль. Публика разношерстная. Много людей, увлекающихся изучением каббалы. Я понял: сейшен будет веселый.

    – Все оправдалось?

    – В Израиле главный по каббале Михаэль Лайтман, в Англии – свой парень. Мне его показали в толпе. Честно говоря, чувствовал себя неуютно. Одеты все странно. Какие-то мужчины напомаженные. У меня сразу ассоциация определенного толка.

    – Это ясно.

    – У них свои беседы, а я-то зачем здесь? Указывают на женщину в кожаных штанах. «Узнаешь?» – «Вроде на Мадонну похожа. Отдаленно...» – «Мадонна и есть!».

    Она ведь тоже про каббалу. Хоть с Ричи уже была в разводе. Этот человек, который мне рассказывал про гостей, вдруг задумался и спрашивает: «А дом чей?» Откуда я знаю? Он усмехнулся: «Сейчас хозяин появится. Любит он быть в центре внимания!».

    Дальше подходит мужик, которого знаю по Израилю. У него по всему миру сеть магазинов Castro. Говорит: «Надо тебе пообщаться с людьми. Есть интерес...» – «Интерес к чему?» – «Тебе объяснят!».

    Следом со мной начинает говорить по-русски какой-то человек. Чувствуется, это язык для него не родной. Немного развязный, через слово «f***». Оказалось, парень из команды Ричи!

    – Что хочет?

    – Абсолютно серьезно: «Снять бы нам кино про переход Аршавина». Я так понял, это будет эпизодом какого-то фильма. А потом ко мне уже и Ричи подошел, произнес ту самую фразу – про гребаную историю.

    – Так будет футбольная линия в каком-то его фильме?

    – Понятия не имею. Больше не пересекались.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2615

      BlackMurder 1 час назад

      Походу все таки укололся нашей вакциной спутник v

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      Рейтинг: +11712

      Алексей З 1 час назад

      Хотел бы - снял, а так бредни одного человека.
      Желающие могут полностью интервью посмотреть на сайте СЭ.
      Здесь вам покрупицам неделю мози будут пудрить.
      Игтересно, не более того, тем более всё за правду принимать наивно.

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      Рейтинг: +854

      Untitled-1 2 часа назад

      Он вещает из комнаты с мягкими стенами? Странно, что на этой вечеринке к нему Наполеон не подходил.

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      Рейтинг: +5037

      Enter2006 2 часа назад

      Евреи, Ричи, Аршавин, каббала, Мадонна, люди кони - все смешалось.

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      Рейтинг: +637

      Mityai90 3 часа назад

      Санитары, срочно санитаров!

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