Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Каррера оценил игру Хвичи в матче с «Аяксом»

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Аяксом» (6:1) в Лиге чемпионов.

    «На данный момент Хвича показал, что обладает необходимыми качествами, чтобы стать лидером. Если у него есть способность оставаться скромным с той же соревновательной злостью, он сможет продолжить выступать на высоком уровне.

    Хвича показал на старте сезона, что он — игрок высокого уровня. Может быть, в «Наполи» он нашел стимул и правильную позицию на поле», — сказал Каррера.

    • Всего Кварацхелия забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в 11 матчах за итальянский клуб.
    • Хвича перешел в «Наполи» этим летом.
    • Грузин играл в России за «Локомотив» и «Рубин».

    Новости по теме
    Чинквини: «Хвича уже никогда не вернется в Россию» 5
    Мостовой – о голе Хвичи «Аяксу»: «Было ощущение, что я на поле. Такой же стиль игры» 2
    Булыкин верит, что «Наполи» с Хвичей может выиграть Серию А 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11