Каррера оценил игру Хвичи в матче с «Аяксом»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Аяксом» (6:1) в Лиге чемпионов.
«На данный момент Хвича показал, что обладает необходимыми качествами, чтобы стать лидером. Если у него есть способность оставаться скромным с той же соревновательной злостью, он сможет продолжить выступать на высоком уровне.
Хвича показал на старте сезона, что он — игрок высокого уровня. Может быть, в «Наполи» он нашел стимул и правильную позицию на поле», — сказал Каррера.
- Всего Кварацхелия забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в 11 матчах за итальянский клуб.
- Хвича перешел в «Наполи» этим летом.
- Грузин играл в России за «Локомотив» и «Рубин».
Источник: «Спорт-Экспресс»