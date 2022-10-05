Каррера оценил игру Хвичи в матче с «Аяксом»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче с «Аяксом» (6:1) в Лиге чемпионов.

«На данный момент Хвича показал, что обладает необходимыми качествами, чтобы стать лидером. Если у него есть способность оставаться скромным с той же соревновательной злостью, он сможет продолжить выступать на высоком уровне.

Хвича показал на старте сезона, что он — игрок высокого уровня. Может быть, в «Наполи» он нашел стимул и правильную позицию на поле», — сказал Каррера.