Семин отреагировал на гол и ассист Хвичи в матче с «Аяксом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил результативную игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1). У грузина гол и ассист.

«Я не удивлeн, что Хвича показывает такую игру и результаты в Серии А и Лиге чемпионов. Каждый талантливый футболист должен развивать свой талант. Кварацхелия его развивает каждый день – с первого дня своей профессиональной карьеры.

Он очень уверенно вошeл в «Наполи»: играет на команду, а партнeры ему доверяют. Всe зависит только от него и от его каждодневной работы», – сказал Семин.