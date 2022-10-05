Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Семин отреагировал на гол и ассист Хвичи в матче с «Аяксом»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил результативную игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1). У грузина гол и ассист.

    «Я не удивлeн, что Хвича показывает такую игру и результаты в Серии А и Лиге чемпионов. Каждый талантливый футболист должен развивать свой талант. Кварацхелия его развивает каждый день – с первого дня своей профессиональной карьеры.

    Он очень уверенно вошeл в «Наполи»: играет на команду, а партнeры ему доверяют. Всe зависит только от него и от его каждодневной работы», – сказал Семин.

    • Всего Кварацхелия забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в 11 матчах за итальянский клуб.
    • Хвича перешел в «Наполи» этим летом.
    • Семин тренировал Кварацхелию в «Локомотиве» в 2019 году.

    Новости по теме
    Булыкин верит, что «Наполи» с Хвичей может выиграть Серию А
    «Мои мечты исполнились». Хвича поделился эмоциями после 6:1 с «Аяксом» 1
    Хвича опубликовал пост после 6:1 с «Аяксом». Он забил и отдал ассист
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11