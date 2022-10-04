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    Агент Влашича высказался о долге «Вест Хэма» перед ЦСКА за трансфер хорвата

    Тончи Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича, уверен, что «Вест Хэм» рассчитается с ЦСКА за переход футболиста.

    «Очень грустно слышать про такую ситуацию, честно говорю – я про это ничего не знал, это взаимоотношения двух клубов.

    Но я уверен, что «Вест Хэм» выполнит все финансовые обязательства перед ЦСКА. Контракт был официально подписан и они обязаны все заплатить, это абсолютно точно.

    Но мне сложно сказать, смогут ли они заплатить в положенные сроки», – заявил агент.

    • В 2021 году ЦСКА продал хорвата в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро.
    • Лондонцы должны за эту сделку еще порядка 9 миллионов евро.
    • «Торино» арендовал Влашича до конца сезона с правом выкупа.

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    Источник: «РБ Спорт»

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