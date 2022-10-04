Агент Влашича высказался о долге «Вест Хэма» перед ЦСКА за трансфер хорвата

Тончи Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича, уверен, что «Вест Хэм» рассчитается с ЦСКА за переход футболиста.

«Очень грустно слышать про такую ситуацию, честно говорю – я про это ничего не знал, это взаимоотношения двух клубов.

Но я уверен, что «Вест Хэм» выполнит все финансовые обязательства перед ЦСКА. Контракт был официально подписан и они обязаны все заплатить, это абсолютно точно.

Но мне сложно сказать, смогут ли они заплатить в положенные сроки», – заявил агент.