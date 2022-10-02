РПЛ. «Динамо» проиграло «Ахмату» – 1:2

«Ахмат» дома обыграл «Динамо» в домашнем матче 11-го тура РПЛ – 2:1.

Голы в составе победителей забили Антон Швец и Лечи Садулаев. В составе московской команды единственный забитый мяч на счету Ярослава Гладышева.

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице (17 очков), «Динамо» – восьмое (16 очков).

Россия. РПЛ. 11-й тур

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Швец, 22; 2:0 – Садулаев, 43; 2:1 – Гладышев, 90+4.

Удаления: Садулаев, 62 – нет.

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