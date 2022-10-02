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    РПЛ. «Динамо» проиграло «Ахмату» – 1:2

    «Ахмат» дома обыграл «Динамо» в домашнем матче 11-го тура РПЛ – 2:1.

    Голы в составе победителей забили Антон Швец и Лечи Садулаев. В составе московской команды единственный забитый мяч на счету Ярослава Гладышева.

    «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице (17 очков), «Динамо» – восьмое (16 очков).

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Швец, 22; 2:0 – Садулаев, 43; 2:1 – Гладышев, 90+4.

    Удаления: Садулаев, 62 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10968

      alex1951 19 минут назад

      Хочу напомнить. Зенит не меняет тренера уже,по моему,пятый год....
      Все привыкли к другу...А в Москве?
      Разве ж так правильно?
      А потом все удивляются...а почему вот так? Да по кочану. Кто тренер,тот и задает тон игре!

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      Рейтинг: +162

      Теркчанин 40 минут назад

      Если бы не удаление,был бы разгром,Олейников сыграл на этот раз очень слабо,не отдал пас набегающему партнеру,как впрочем и Бериша,Конате решил пожалеть Шунина,запоров 100 проц.момент.Замечу что и у ментов было пару моментов и оба у Тюкавина.

      0
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      Рейтинг: +151

      Ill Ich 44 минуты назад

      Всё заслуженно и по делу.

      1
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 51 минуту назад

      Тренер Динамо просто талант! За такое короткое время, сделать из играющей, атакующей команды, унылое говно!

      1
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      Рейтинг: +11800

      Вомбат > Legion-o 43 минуты назад

      Тренер тут ни при чем. Атмосфера в команде ухудшилась еще при Шварце. Ребята перестали прогрессировать с самого возобновления чемпионата весной. А потом стали регрессировать. И сейчас все они от Захаряна до Гладышева являются вполне себе средненькими игроками. Потому что пережили крах их общей мечты. Смолов, Лаксальт и прочие опытные игроки держат уровень, но они тоже уже давно не звезды. Ничего не светит Динамо, кроме борьбы за место в пятерке, которое теперь уже ничего не дает.

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      Рейтинг: +746

      Красногвардейчик 53 минуты назад

      Разочаровывает Динамо в этом сезоне

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      Рейтинг: +11800

      Вомбат > Красногвардейчик 42 минуты назад

      А прошлой весной, особенно в апреле-мае оно очаровывало, да? Статистику напомнить?

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      Рейтинг: +1131

      Сделаны из Дерева 57 минут назад

      Захаряна у Челси мусора чампионы)))

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      Рейтинг: +17624

      житель СПб 1 час назад

      Поздравляю Ахмат с заслуженной победой!

      1
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      Рейтинг: +2917

      Ziklop 1 час назад

      результативный тур получился!

      2
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      Рейтинг: +17965

      DVOK68 1 час назад

      Грозный с победой!

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