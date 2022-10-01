Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Маслов охарактеризовал тренера «Спартака» Абаскаля

    Центральный защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о главном тренере своей команды Гильермо Абаскале.

    Гильермо Абаскаль – как ты можешь его охарактеризовать?

    – Интересный человек, чувствуется, что человек новой формации. Он ставит хороший, интересный футбол. Приятно работать с фанатом своего дела.

    – Чем он отличается от предыдущих тренеров?

    – Все разные, у всех есть особенная черта. У него, наверное, молодость, задор и другое видение футбола.

    • Абаскаль возглавил команду летом вместо Паоло Ваноли.
    • В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

    Новости по теме
    Маслов: «Хочу играть в АПЛ» 2
    Маслов: «Ситуация в стране не самая легкая. Стараюсь не читать новости»
    Маслов считает, что «Спартак» может отыграть семиочковое отставание от «Зенита» 21
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11