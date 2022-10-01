Маслов охарактеризовал тренера «Спартака» Абаскаля

Центральный защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о главном тренере своей команды Гильермо Абаскале.
– Гильермо Абаскаль – как ты можешь его охарактеризовать?
– Интересный человек, чувствуется, что человек новой формации. Он ставит хороший, интересный футбол. Приятно работать с фанатом своего дела.
– Чем он отличается от предыдущих тренеров?
– Все разные, у всех есть особенная черта. У него, наверное, молодость, задор и другое видение футбола.
- Абаскаль возглавил команду летом вместо Паоло Ваноли.
- В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.
Источник: «РБ Спорт»