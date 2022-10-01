Маслов охарактеризовал тренера «Спартака» Абаскаля

Центральный защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о главном тренере своей команды Гильермо Абаскале.

– Гильермо Абаскаль – как ты можешь его охарактеризовать?

– Интересный человек, чувствуется, что человек новой формации. Он ставит хороший, интересный футбол. Приятно работать с фанатом своего дела.

– Чем он отличается от предыдущих тренеров?

– Все разные, у всех есть особенная черта. У него, наверное, молодость, задор и другое видение футбола.