Гаранин: «Ларин вернется в футбол после тюрьмы»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.
«Дай бог, чтобы Коле хватило сил это пережить и вернуться. А он вернeтся в футбол после того, куда он сейчас уйдeт. Я уверен, что обратно его здесь примут. Потому что его знают как суперпрофессионала и фанатичного, в хорошем смысле слова, человека», – сказал Гаранин.
- Ларин будет отбывать наказание в колонии общего режима.
- Он работал в «Чертаново» с 2008 по 2021 год.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
Источник: «Чемпионат»