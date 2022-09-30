Гаранин: «Ларин вернется в футбол после тюрьмы»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин оценил приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину. Он проведет три года в тюрьме.

«Дай бог, чтобы Коле хватило сил это пережить и вернуться. А он вернeтся в футбол после того, куда он сейчас уйдeт. Я уверен, что обратно его здесь примут. Потому что его знают как суперпрофессионала и фанатичного, в хорошем смысле слова, человека», – сказал Гаранин.