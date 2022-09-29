Черчесов объяснил, почему у Кокорина не получилось в «Фиорентине»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

«Рад, что Кокорин забил в чемпионате Кипра. Тут главное, чтобы он вновь почувствовал вкус к футболу, к игре. Убежден, что Александр хорошо работал в «Фиорентине», потому что в серии А иначе невозможно — просто не дадут.

Другое дело, что конкуренция высокая — нападающий мало играл. Любому нужна практика — чтобы человек знал, ради чего он тренируется с понедельника по пятницу. Это чувство, которое дает тебе вдохновение.

Генетика у Кокорина спортивная, поэтому этот тот случай, когда в паспорт смотреть не надо — ни скорость, ни координация не потеряны. Теперь нужно зацепиться за футбольный ритм и не отпускать его», – сказал Черчесов.