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    Черчесов объяснил, почему у Кокорина не получилось в «Фиорентине»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

    «Рад, что Кокорин забил в чемпионате Кипра. Тут главное, чтобы он вновь почувствовал вкус к футболу, к игре. Убежден, что Александр хорошо работал в «Фиорентине», потому что в серии А иначе невозможно — просто не дадут.

    Другое дело, что конкуренция высокая — нападающий мало играл. Любому нужна практика — чтобы человек знал, ради чего он тренируется с понедельника по пятницу. Это чувство, которое дает тебе вдохновение.

    Генетика у Кокорина спортивная, поэтому этот тот случай, когда в паспорт смотреть не надо — ни скорость, ни координация не потеряны. Теперь нужно зацепиться за футбольный ритм и не отпускать его», – сказал Черчесов.

    • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона.
    • В активе форварда 1 гол + 1 ассист в 3 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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