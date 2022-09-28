Бывший футболист «Реала» рассказал, помнят ли в Испании Мостового, Карпина и Смолова

Бывший футболист «Реала» Рубен де ла Ред высказался о российских футболистах, игравших в Примере.

– Вы помните Александра Мостового, Валерия Карпина? Какие воспоминания у вас от них остались?

– Характер! У русских очень сильный соревновательный дух. Эти двое футболистов мне нравились своими персональными качествами, своей харизмой. И надо сказать, что в Испании их до сих пор помнят.

– Испанцы помнят Фeдора Смолова, который не так давно выступал в «Сельте»?

– Не думаю. Он не так долго играл в Испании.