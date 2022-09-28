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    Бывший футболист «Реала» рассказал, помнят ли в Испании Мостового, Карпина и Смолова

    Бывший футболист «Реала» Рубен де ла Ред высказался о российских футболистах, игравших в Примере.

    – Вы помните Александра Мостового, Валерия Карпина? Какие воспоминания у вас от них остались?

    – Характер! У русских очень сильный соревновательный дух. Эти двое футболистов мне нравились своими персональными качествами, своей харизмой. И надо сказать, что в Испании их до сих пор помнят.

    – Испанцы помнят Фeдора Смолова, который не так давно выступал в «Сельте»?

    – Не думаю. Он не так долго играл в Испании.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11515

      Алексей З 1 час назад

      "Испанцы" - понятие растяжимое.
      Наверно почитатели Сельты помнят Мостового, Карпина в Реал Сосьедаде.
      Смолов в Испании играл всего ничего, задавая вопрос о нём какую цель приследовали ?

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