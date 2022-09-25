Коваленко недоволен дебютом за сборную России

Полузащитник сборной России Александр Коваленко подытожил товарищеский матч против Киргизии (2:1).

«Ощущения от матча положительные. Хотелось бы с положительным счeтом уйти на перерыв, но получилась ничья. Рад дебютировать. Как оценю свой дебют? Ну, так, не важно… Я мог бы намного лучше сыграть.

Атмосфера на трибунах была бомба. Такой атмосферы нам не хватает в чемпионате России. Весь стадион заполненный – вообще супер!

За счeт чего сборная России додавила соперника во втором тайме? Ну, не знаю. Пацаны вышли на классе, более опытные. Думаю, за счeт класса получилось победить. В любом случае, было слишком много борьбы не самого лучшего качества», – сказал Коваленко.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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