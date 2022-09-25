«Дальше будет лучше». Бородин – после победы над Киргизией

Защитник сборной России Сергей Бородин подвел итог товарищеского матча против Киргизии (2:1).

«Порадовало, как встретили тут болельщики, приятный ажиотаж на стадионе. Не совсем доволен результатом. Надеялись на более спокойную и уверенную игру. Но все старались и бились, победили заслуженно. Что Карпин говорил после матча? Пусть останется в раздевалке. Нормально все, продолжаем работать. Дальше будет лучше», – сказал игрок.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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