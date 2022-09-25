Кузнецов: «У России в матче с Киргизией были ошибки, нервозность. Не было рисунка»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил победу России в товарищеском матче против Киргизии (2:1).

«Меня в этой игре вообще ничего не впечатлило. Ошибки, нервозность какая-то, общего рисунка нет. Ну вообще. Только результат порадовал», – сказал тренер 2DROTS.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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