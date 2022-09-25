В Киргизии у сборной России дебютировали девять игроков

И что в итоге? Бразильцев только натурализовать...
Сборная России накануне победила Киргизию в товарищеском матче (2:1). У россиян дебютировали девять футболистов.
- Сергей Бородин («Краснодар»):
- Данил Круговой («Зенит»):
- Александр Коваленко («Крылья Советов»);
- Роман Ежов («Крылья Советов»);
- Даниил Хлусевич («Спартак»);
- Александр Сильянов («Ростов»);
- Артeм Макарчук («Сочи»);
- Даниил Уткин («Ростов»);
- Максим Глушенков («Крылья Советов»).
Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев