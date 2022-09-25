В Киргизии у сборной России дебютировали девять игроков

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4937

      Enter2006 1 час назад

      И что в итоге? Бразильцев только натурализовать...

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