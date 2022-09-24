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    Тренер Киргизии Крестинин: «Готовы вновь сыграть с Россией. Это команда высокого уровня»

    Александр Крестинин, главный тренер сборной Киргизии, заявил, что его команда готова вновь провести товарищеский матч против России.

    – Есть ли что сказать по поводу сборной России? Может быть, удивил вас чем-то соперник сегодня?

    – Это команда высокого уровня. Хорошую игру показали. Старались быть конкурентоспособными, хотели победить, но получилось сегодня вот так.

    – Готовы ли сыграть с Россией ещe раз, если поступит такое предложение?

    – Да, конечно готовы. Такие соперники нам сейчас очень нужны.

    • Сегодня в Бишкеке Россия победила со счетом 2:1.
    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: Metaratings

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