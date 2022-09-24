Дюков назвал главный плюс матча против Киргизии

Президент РФС Александр Дюков высказался после товарищеского матча сборной России против Киргизии (2:1).
«Самое важное, что можно сказать по итогам встречи в Бишкеке – это то, что российские команды вернулись к проведению международных матчей после перерыва. Тренировочные сборы и матчи на этой неделе провели сразу семь наших команд, в том числе национальная.
Институт сборных продолжает свою работу, игроки получают практику, тренеры – возможность проверить в деле ближайший резерв. Рассчитываем, что и в следующую паузу на матчи сборных мы проведем полноценные учебно-тренировочные сборные и серию товарищеских матчей», – сказал Дюков.
- Россия вырвала победу на 89-й минуте.
- Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
- Для России это был 1-й международный матч с ноября.
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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»