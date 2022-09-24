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    Дюков назвал главный плюс матча против Киргизии

    Президент РФС Александр Дюков высказался после товарищеского матча сборной России против Киргизии (2:1).

    «Самое важное, что можно сказать по итогам встречи в Бишкеке – это то, что российские команды вернулись к проведению международных матчей после перерыва. Тренировочные сборы и матчи на этой неделе провели сразу семь наших команд, в том числе национальная.

    Институт сборных продолжает свою работу, игроки получают практику, тренеры – возможность проверить в деле ближайший резерв. Рассчитываем, что и в следующую паузу на матчи сборных мы проведем полноценные учебно-тренировочные сборные и серию товарищеских матчей», – сказал Дюков.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +98172

      zigbert 4 минуты назад

      По его словам все идет по плану.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3483

      Axe111 58 минут назад

      Ужас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1470

      koli4ka 1 час назад

      полноценные сборы-это очень круто, только для кого ,и кто в них реально поверит в связи с обстановкой вокруг...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19885

      derrik2000 2 часа назад

      "Самое важное, что можно сказать по итогам встречи в Бишкеке – это то, что"..

      мы после долгого перерыва распилили бабло. выделенное из бюджета на этот матч.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7968

      vladik12 > derrik2000 2 часа назад

      Бред сумасшедшего.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19885

      derrik2000 > vladik12 2 часа назад

      Имеешь в наличии другой вариант?
      Огласи.
      Посмотрю. какой он "не бред сумасшедшего".

      0
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      Рейтинг: +7968

      vladik12 > derrik2000 2 часа назад

      Кому-кому, а Дюкову пилить точно нет никакой необходимости. Его состояния хватит на поколения вперед.

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      Рейтинг: +19885

      derrik2000 > vladik12 2 часа назад

      Так же думали, когда "успешных предпринимателей" в состав правительвства вводили и вешали людям лапшу на уши, что, мол, эти уже хоть наворовались до сыта и больше воровать не будут...
      БУДУТ ВОРОВАТЬ И ВОРУЮТ!
      У них в кругах ЭТО уже признак хорошего тона.
      Иначе "свои не поймут" да и денег много у таких не бывает.

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      Рейтинг: +25737

      vladimir-7 > derrik2000 45 минут назад

      Справедливо!

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