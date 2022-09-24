Мостовой считает, что сборная России разгромит Киргизию

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча с Киргизией.

«Я уверен, что россияне разгромят соперника еще и из-за мотивации. Дело в том, что тренерский штаб Карпина вызвал на ближайшие матчи расширенный состав.

Так что все игроки, скорее всего, захотят себя проявить. Тем более, что зрителей будет больше, чем обычно», – сказал Мостовой.