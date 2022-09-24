Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мостовой считает, что сборная России разгромит Киргизию

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча с Киргизией.

    «Я уверен, что россияне разгромят соперника еще и из-за мотивации. Дело в том, что тренерский штаб Карпина вызвал на ближайшие матчи расширенный состав.

    Так что все игроки, скорее всего, захотят себя проявить. Тем более, что зрителей будет больше, чем обычно», – сказал Мостовой.

    • Киргизия примет Россию сегодня в 17:00 мск.
    • Игра пройдет на стадионе имени Долона Омурзакова, который вмещает 18 тысяч человек.
    • Эта встреча станет первой в истории между этими соперниками.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Новости по теме
    Юран поделился ожиданиями от матча Киргизия – Россия
    Следите за матчем Киргизия – Россия в текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира»
    «Стоит ли радоваться победе России? Ну не плакать же». Кержаков – о матче с Киргизией
    Источник: «Все про спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11944

      BRO_football 40 минут назад

      Раз уж Карпин решил поэкспериментировать в матче с Киргизией, то ждать победы точно не стоит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3482

      Axe111 1 час назад

      Ноль интереса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10939

      alex1951 1 час назад

      Тут и пророком быть не надо.......
      А еще знаменитый Пеле ,как то говаривал: Вы забьете сколько сможете,а мы сколько захотим...)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11