Кержаков: «Не видел, чтобы «Зенит» кого-то обыграл за счет судей»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на жалобы других клубов по поводу судейства в матчах с петербургской командой.

– Обратил внимание на тенденцию. Все конкуренты – ЦСКА, «Динамо», «Локо» – после матчей с вами жаловались на судей. Удивляет?

– По конкретным матчам этого сезона – да. Я читал комментарии людей из «Динамо» – это же просто несправедливо.

А «Локомотиву» на что жаловаться? Ты сам видишь, что у них в этом сезоне. Там какие вопросы?

– Может, в «Локо» считали, что, если бы им дали вовремя провести замену, счeт был бы 2:2. А не 0:5

– Я не знаю. Считаю, что в их случае это просто неуместно. Но если под микроскопом разглядывать эпизоды с нашей стороны, то тоже можно многое накопать.

Я не видел, чтобы мы кого-то обыграли за счeт судей.