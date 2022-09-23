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    Кержаков: «Не видел, чтобы «Зенит» кого-то обыграл за счет судей»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на жалобы других клубов по поводу судейства в матчах с петербургской командой.

    – Обратил внимание на тенденцию. Все конкуренты – ЦСКА, «Динамо», «Локо» – после матчей с вами жаловались на судей. Удивляет?

    – По конкретным матчам этого сезона – да. Я читал комментарии людей из «Динамо» – это же просто несправедливо.

    А «Локомотиву» на что жаловаться? Ты сам видишь, что у них в этом сезоне. Там какие вопросы?

    – Может, в «Локо» считали, что, если бы им дали вовремя провести замену, счeт был бы 2:2. А не 0:5

    – Я не знаю. Считаю, что в их случае это просто неуместно. Но если под микроскопом разглядывать эпизоды с нашей стороны, то тоже можно многое накопать.

    Я не видел, чтобы мы кого-то обыграли за счeт судей.

    • «Зенит» набрал 26 очков в 10 турах РПЛ.
    • Команда лидирует в чемпионате с отрывом в 4 балла.
    • Следующий соперник – «Ростов».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5693

      Павелий 4 минуты назад

      01.12.2019 (откровенный вол Дзюбы в нападении и последующий автогол Кутепова).
      Огромное число болельщиков (в том числе я) стали недовольно гудеть и свистеть. Газпрому на стадионе пришлось включить дикий интершум, что хотелось просто сбежать со стадиона.

      0
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      Рейтинг: +17214

      Cleaner 44 минуты назад

      Кержаков, ты и мячи, летящие в твои ворота не видишь...(

      1
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      Рейтинг: +187

      ЭтожЯ 1 час назад

      Так никто не видел , эт только сектанюги из фсейстраны видят ( голоса в голове им приказывают , понимаешь).

      1
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      Рейтинг: +1416

      jek718875 1 час назад

      Иди к окулисту и выпиши себе линзы

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